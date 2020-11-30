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30 ноября, 2020
 
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Верещук рассказала, как следит за иммунитетом во время эпидемии коронавируса

Положительный настрой, режим сна, физические нагрузки, квашеная капуста и мандарины – такой рецепт поддержания организма предложила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: И этот вирус пройдет, и мы снова будем жить, не боясь подхватить "эту заразу"
Ирина Верещук: И этот вирус пройдет, и мы снова будем жить, не боясь подхватить "эту заразу"
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук поделилась в Facebook своим подходом к профилактике COVID-19. Она подчеркнула, что это не медицинские советы, а просто личный опыт.

"Главное – иммунитет. В условиях пандемии важно не заразиться. Но не менее важно следить за иммунитетом. Потому что именно он защитит нас в случае заражения. Каждый поддерживает иммунитет по-своему. Я не врач, не даю медицинские советы. Но, хочу поделиться как я пытаюсь это делать. Прежде всего, слежу, чтобы мой жизненный настрой был положительным. Не очень нервничаю (когда случается, то съедаю конфетку). Стараюсь спать не менее семи часов в сутки. Когда-то в прошлом пренебрегала сном, теперь стараюсь придерживаться дисциплины сна", – написала политик.

Умеренные физические нагрузки и питание с учетом потребности организма в витамине С она также включила в свой список антикоронавриусных мер.

"Со спортзалом на выходных сейчас проблема, а в рабочие дни попасть в спортзал для меня нереально. После карантина все наладится. А, пока что приседаю и отжимаюсь дома утром и вечером. Возможно, фигуре это не очень помогает, но кровь точно разгоняет. Для пополнения витамина С ем квашеную капусту и мандарины. По возможности стараюсь ходить пешком. Наконец, всегда помню слова, которые приписывают царю Соломону: "Все проходит". И этот вирус пройдет, и мы снова будем жить, не боясь подхватить "эту заразу", – уверена Верещук.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1535160300003821

Общее число заболевших в Украине уже превысило 732 тыс., умерло 12,3 тыс. пациентов, выздоровело более 345 тыс.

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