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ПРОИСШЕСТВИЯ

"На сраку себе натяни". В Луцке две пассажирки подрались в автобусе из-за отсутствия маски

В одной из маршруток, которая соединяла Ковель и Луцк (Волынская область), две женщины устроили словесную перепалку из-за нежелания одной из них надевать маску. Вскоре после этого она затеяли драку – таскали друг друга за волосы и били по лицу.

 
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Одна из пассажирок потребовала, чтобы все надели маски
Одна из пассажирок потребовала, чтобы все надели маски
Фото: depositphotos.com

В воскресенье, 29 ноября, в маршрутке, которая соединяла Ковель и Луцк (Волынская область), между двумя женщинами вспыхнул конфликт из-за отсутствия маски, сообщает местное агентство "Конкурент".

Одна из пассажирок еще в Ковеле попросила всех присутствующих надеть маски, сделав соответствующее замечание и водителю. Сначала женщину проигнорировали, но вскоре все таки согласились надеть маски.

Только одна женщина не захотела этого делать, сказав, что у нее нет при себе маски. Она попросила свою оппонентку предоставить ей средство защиты или же вообще выйти из маршрутки и ехать на такси. В ответ первая женщина достала телефон и начала снимать происходящее на видео.

"Ты можешь отключить этот телефон, сейчас в сраку тебе его запихаю! На сраку себе натяни [маску]", – возмущалась вторая женщина.

ВИДЕО
Видео: Конкурент - новини Луцька та Волині / YouTube

Впоследствии первая женщина позвонила в полицию и пересказала всю ситуацию. В этот момент второй женщине дали маску и конфликт вроде затих, однако разгорелся с новой силой уже в Луцке.

Когда автобус остановился возле школы №5, женщина, которая просила всех одеть маски, подошла к оппонентке, сказав, что хочет дать совет. Когда же вторая женщина отказалась ее слушать, та назвала ее "сопливой малолетка", получив в ответ другое оскорбление  – "бл...дюга конченая".

ВИДЕО
Видео: Конкурент - новини Луцька та Волині / YouTube

После этого между ними началась драка. Женщины таскали друг друга за волосы и обменивались шлепками. У одной из них пострадали очки.

ВИДЕО
Видео: Конкурент - новини Луцька та Волині / YouTube
Теги: драка, Луцк, Волынская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маска
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