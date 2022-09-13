"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото

"Спортивная форма спрятана в чемоданы! Отпуск начался! Но мы стремимся не к загару на берегу океана, а скорее добраться до родного дома", – написала она.

Спортсменки позировали в бикини, стоя спинами к объективу. Все они выбрали модель плавок, открывающих ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Ryzhykova * (@anna_ryzhykova)

"Вкусные", – отметил подписчик motoboyc650.

"Персики – мои любимые фрукты", – написал farga86.