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13 сентября, 2022
 
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"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото

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Рыжикова: Спортивная форма спрятана в чемоданы! Отпуск начался!
Рыжикова: Спортивная форма спрятана в чемоданы! Отпуск начался!
Фото: anna_ryzhykova / Instagram

Украинские спортсменки-легкоатлетки 32-летняя Анна Рыжикова, 27-летняя Марина Бех-Романчук и 19-летняя Мария Горелова снялись в купальниках. Фото 12 сентября в Instagram разместила Рыжикова.

"Спортивная форма спрятана в чемоданы! Отпуск начался! Но мы стремимся не к загару на берегу океана, а скорее добраться до родного дома", – написала она.

Спортсменки позировали в бикини, стоя спинами к объективу. Все они выбрали модель плавок, открывающих ягодицы.

"Вкусные", – отметил подписчик motoboyc650.

"Персики – мои любимые фрукты", – написал farga86.

Контекст:

Рыжикова – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по эстафетному бегу, вице-чемпионка Европы 2018 года на дистанции 400 м с барьерами.

Бех-Романчук – чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке и серебряный призер "Бриллиантовой лиги".

19-летняя Мария Горелова специализируется на прыжках в длину. Она бронзовый призер Чемпионате мира по легкой атлетике для юниоров.

Теги: спорт, купальник, Марина Бех-Романчук, бикини, ягодицы, Анна Рыжикова, Мария Горелова
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