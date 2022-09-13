"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото

"Спортивная форма спрятана в чемоданы! Отпуск начался! Но мы стремимся не к загару на берегу океана, а скорее добраться до родного дома", – написала она.
Спортсменки позировали в бикини, стоя спинами к объективу. Все они выбрали модель плавок, открывающих ягодицы.
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"Вкусные", – отметил подписчик motoboyc650.
"Персики – мои любимые фрукты", – написал farga86.
Рыжикова – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по эстафетному бегу, вице-чемпионка Европы 2018 года на дистанции 400 м с барьерами.
Бех-Романчук – чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке и серебряный призер "Бриллиантовой лиги".
19-летняя Мария Горелова специализируется на прыжках в длину. Она бронзовый призер Чемпионате мира по легкой атлетике для юниоров.