"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди

Дорофеева предстала в голубом купальнике и прошлась перед камерой, держа на груди зеленое полотенце.

"Охололо". Шесть дней", – написала она.

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"Ого! Интрига", – отметил подписчик geragerc.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с мужем, певцом Владимиром Дантесом (Dantes).

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Он и ее муж были друзьями. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.