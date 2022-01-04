Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2022
 
Новости

Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Go-A: Год начался Shumно
Go-A: Год начался Shumно
Фото: go_a_band / Instagram

Песня Shum украинской группы Go-A, с которой она заняла пятое место на международном песенном фестивале "Евровидение 2021", вошла в тройку лидеров по версии составителей ежегодного рейтинга лучших песен за все время проведения конкурса ESC Top 250. Об этом сообщается на официальном сайте чарта.

Первое место в рейтинге заняла певица певица Loreen, которая представляла Швецию с песней Euphoria на "Евровидении 2012". На второй строчке оказались победители "Евровидения 2021", итальянская рок-группа Måneskin с треком Zitti e buoni.

https://www.facebook.com/songfestivalbe/posts/1669365439937521

Участники Go-A в Instagram прокомментировали на попадание конкурсной песни в тройку лидеров.

"Год начался Shumно", – обыграли название песни музыканты. Они также отметили, что песня Solovey, с которой они изначально должны были ехать на фестиваль, также оказалась в этом рейтинге, заняв 128-е место.

"Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украинские песни", – резюмировали артисты.

Контекст:

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран.

Группа Go-A с песней Shum заняла пятое место на конкурсе, а победителями стала группа Måneskin из Италии.

Участие в конкурсе сделало украинцев всемирно знаменитыми – после "Евровидения" коллектив выступил с концертами во многих европейских странах, их гонорары выросли "процентов на 300", а номер на сцене "Евровидения 2021" вошел в десятку самых просматриваемых видео на YouTube-канале этого песенного конкурса. На данный момент его посмотрели более 23 млн раз.

В августе стало известно, что Go-A выиграла конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя "Евровидения" Wiwibloggs сразу в двух номинациях: "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита".

В конце 2021 года Go-A получилf премию в номинации "Самая инновационная постановка" на конкурсе Eurovision Awards.

Теги: Евровидение, конкурс, премия, Go-A, Евровидение 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
Вот как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире". Спойлер: ей уже 20 лет, она снялась в постели и засветила грудь
Вот как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире". Спойлер: ей уже 20 лет, она снялась в постели и засветила грудь
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS