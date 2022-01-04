Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса

Первое место в рейтинге заняла певица певица Loreen, которая представляла Швецию с песней Euphoria на "Евровидении 2012". На второй строчке оказались победители "Евровидения 2021", итальянская рок-группа Måneskin с треком Zitti e buoni.
Участники Go-A в Instagram прокомментировали на попадание конкурсной песни в тройку лидеров.
"Год начался Shumно", – обыграли название песни музыканты. Они также отметили, что песня Solovey, с которой они изначально должны были ехать на фестиваль, также оказалась в этом рейтинге, заняв 128-е место.
"Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украинские песни", – резюмировали артисты.
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22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в котором приняли участие представители 26 стран.
Группа Go-A с песней Shum заняла пятое место на конкурсе, а победителями стала группа Måneskin из Италии.
Участие в конкурсе сделало украинцев всемирно знаменитыми – после "Евровидения" коллектив выступил с концертами во многих европейских странах, их гонорары выросли "процентов на 300", а номер на сцене "Евровидения 2021" вошел в десятку самых просматриваемых видео на YouTube-канале этого песенного конкурса. На данный момент его посмотрели более 23 млн раз.
В августе стало известно, что Go-A выиграла конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя "Евровидения" Wiwibloggs сразу в двух номинациях: "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита".
В конце 2021 года Go-A получилf премию в номинации "Самая инновационная постановка" на конкурсе Eurovision Awards.