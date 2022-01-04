Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса

Первое место в рейтинге заняла певица певица Loreen, которая представляла Швецию с песней Euphoria на "Евровидении 2012". На второй строчке оказались победители "Евровидения 2021", итальянская рок-группа Måneskin с треком Zitti e buoni.

Участники Go-A в Instagram прокомментировали на попадание конкурсной песни в тройку лидеров.

"Год начался Shumно", – обыграли название песни музыканты. Они также отметили, что песня Solovey, с которой они изначально должны были ехать на фестиваль, также оказалась в этом рейтинге, заняв 128-е место.

"Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украинские песни", – резюмировали артисты.