"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви

"Сначала мне было сложно ругаться на украинском, слишком он уж ласковый и нежный. Каждая ссора становилась посмешищем и утихала. Но по мере того, как я больше читал, понял, что родным языком можно хорошенько "раздать", нужно просто прокачать вокабуляр. Вот несколько мощных слов для наших вербальных побед", – написал он.

В качестве примеров удачных ругательств Кацурин привел слова "каплун", "байстрюк", "калитка" и варианты их использования.

"Ругаться мне было сложно, а вот заниматься любовью на украинском получилось с первого раза. Я очень разговорчивый в постели, и мы с милой были уверены, что это будет цирк. Но все получилось так органично и мелодично, как будто мы это делали всю жизнь. Рекомендую!" – написал он.

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