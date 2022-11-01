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01 ноября, 2022
 
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"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кацурин активно переходит на украинский язык
Кацурин активно переходит на украинский язык
Фото: misha_katsurin / Instagram

Известный украинский ресторатор и бойфренд певицы Нади Дорофеевой Михаил Кацурин на своей странице в Instagram 1 ноября поразмышлял о том, как сложно ругаться на украинском языке.

"Сначала мне было сложно ругаться на украинском, слишком он уж ласковый и нежный. Каждая ссора становилась посмешищем и утихала. Но по мере того, как я больше читал, понял, что родным языком можно хорошенько "раздать", нужно просто прокачать вокабуляр. Вот несколько мощных слов для наших вербальных побед", – написал он.

В качестве примеров удачных ругательств Кацурин привел слова "каплун", "байстрюк", "калитка" и варианты их использования.

"Ругаться мне было сложно, а вот заниматься любовью на украинском получилось с первого раза. Я очень разговорчивый в постели, и мы с милой были уверены, что это будет цирк. Но все получилось так органично и мелодично, как будто мы это делали всю жизнь. Рекомендую!" – написал он.

Контекст:

Михаил Кацурин – киевский ресторатор, новый избранник певицы Нади Дорофеевой. Ранее он дружил с мужем певицы – Dantes, семьи вместе ездили на отдых. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

У Кацуриных есть двое детей: Александра (2016) и Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: украинский язык, шоу-бизнес, Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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