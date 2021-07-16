Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2021
 
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"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью

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Херд сообщила о своем материнстве 1 июля
Херд сообщила о своем материнстве 1 июля
Фото: amberheard / Instagram

35-летняя американская актриса Эмбер Херд 16 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своей дочерью Уной Пейдж во время работы за ноутбуком.

"Я просто мама и папа. Она – босс", – подписала снимок актриса.

Контекст:

Эмбер Херд – обладательница премий "Молодой Голливуд" (2008), Международного кинофестиваля в Далласе (2010), Голливудского кинофестиваля (2011).

Последние на данный момент фильмы с участием Херд – "Аквамен" (2018) и "Глубокий овраг" (2019).

В феврале 2015 года Херд вышла замуж за американского актера Джонни Деппа, а в мае 2016-го подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании. The Sun, ссылаясь на публикацию, в своей статье назвал актера домашним насильником. Это вынудило Деппа обратиться в Высокий суд с иском о клевете, ответчиками по которому были указаны Херд и The Sun. В ноябре 2020 года суд отказал актеру в удовлетворении искаАдвокаты Деппа заявили, что будут обжаловать решение лондонского Высокого суда, назвав его "извращением", но в марте 2021 года судья Апелляционного суда Великобритании Николас Андерхилл принял решение отказать Деппу в праве оспорить отказ Высокого суда Лондона в удовлетворении его иска. Из-за судебных разбирательств актер лишился роли в фильме "Фантастические твари".

1 июля актриса сообщила, что в апреле 2021 года впервые стала матерью, опубликовав первое фото дочери. Она не уточнила, кто является отцом ребенка. Ранее Херд не публиковала снимков, на которых была бы запечатлена беременной.

Теги: дети, беременность, Джонни Депп, семья, Эмбер Херд
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