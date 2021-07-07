"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре

Об этом 32-летняя исполнительница сама сообщила в Instagram-Stories.
"Не все ок'ей. Не хочу вдаваться в детали… Итак невесело. Чтобы не наделать хуже делов, меня оставили в больнице. Я не знаю: на одну ночь, на две ночи…" – рассказала MamaRika, лежа на больничной койке.
Она уточнила, что находится на 35-й неделе беременности, а также пожаловалась, что ее мужа не пускают в роддом: "Потому что такие правила".
"Я тут одна, как липка, как жопа с ручкой. Только я и капельница. Праздную 35 недель беременности, мать вашу!" – сказала MamaRika.
MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноградt Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу. В начале июля певица призналась, что они с мужем ждут мальчика.