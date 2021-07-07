Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2021
 
Новости

"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
MamaRika сейчас на 35-й неделе беременности, у нее должен родиться мальчик
MamaRika сейчас на 35-й неделе беременности, у нее должен родиться мальчик
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika, которая скоро должна впервые стать мамой, оказалась под капельницей, а чуть позже ее оставили на стационарном лечении.

Об этом 32-летняя исполнительница сама сообщила в Instagram-Stories.

"Не все ок'ей. Не хочу вдаваться в детали… Итак невесело. Чтобы не наделать хуже делов, меня оставили в больнице. Я не знаю: на одну ночь, на две ночи…" – рассказала MamaRika, лежа на больничной койке.

Она уточнила, что находится на 35-й неделе беременности, а также пожаловалась, что ее мужа не пускают в роддом: "Потому что такие правила".

"Я тут одна, как липка, как жопа с ручкой. Только я и капельница. Праздную 35 недель беременности, мать вашу!" – сказала MamaRika.


screenshot_2021-07-07_at_15.20.46
О том, что придется остаться в роддоме на станционарном лечении певица сообщила уже с больничной койки. Скриншот: mamarika_official / Instagram

  

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноградt Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу. В начале июля певица призналась, что они с мужем ждут мальчика.

Теги: дети, госпиталь, беременность, больницы, MamaRika, мать
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
7 июля: праздник Ивана Купалы, день рождения Тото Кутуньо и Жанны Агузаровой, первое выступление "Трех теноров"
7 июля: праздник Ивана Купалы, день рождения Тото Кутуньо и Жанны Агузаровой, первое выступление "Трех теноров"
Клетчатка. Что это, зачем она нужна и в каких продуктах содержится
Клетчатка. Что это, зачем она нужна и в каких продуктах содержится
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм
"Какая классная!". Бадоева показала тело в мокром купальнике
"Какая классная!". Бадоева показала тело в мокром купальнике
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Готовим бомбу". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Готовим бомбу". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные
Виктория ВОРОНИНА
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS