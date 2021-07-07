"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре

MamaRika сейчас на 35-й неделе беременности, у нее должен родиться мальчик Фото: mamarika_official / Instagram

Об этом 32-летняя исполнительница сама сообщила в Instagram-Stories.

"Не все ок'ей. Не хочу вдаваться в детали… Итак невесело. Чтобы не наделать хуже делов, меня оставили в больнице. Я не знаю: на одну ночь, на две ночи…" – рассказала MamaRika, лежа на больничной койке.

Она уточнила, что находится на 35-й неделе беременности, а также пожаловалась, что ее мужа не пускают в роддом: "Потому что такие правила".

"Я тут одна, как липка, как жопа с ручкой. Только я и капельница. Праздную 35 недель беременности, мать вашу!" – сказала MamaRika.

О том, что придется остаться в роддоме на станционарном лечении певица сообщила уже с больничной койки. Скриншот: mamarika_official / Instagram