"Загар что надо!", "Подгорела!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала формы в секси-образе

Саливанчук: У меня есть четкая позиция: женщина должна быть красивой. Именно должна Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Она позировала в длинном платье с высоким разрезом и оголенной спиной. На снимках Саливанчук запечатлена с выставленной вперед голой ногой, а также с поднятой ногой.

"У меня есть четкая позиция: женщина должна быть красивой. Именно должна. Потому что так задумано природой: цветы должны цвести, радовать глаз и источать тонкие ароматы, птицы должны петь, солнце – светить. А женщина должна нравиться себе, наслаждаться собой и быть красивой", – написала она.

Саливанчук подчеркнула, что на море – и подавно.

"Теплые вечера и жаркие дни, нет бытовых дел – ни готовки, ни уборки. Поэтому нужно быть воздушной, легкой, нужно цвести и порхать, быть счастливой и невероятно женственной, носить самые красивые наряды!" – заявила она.

По мнению актрисы, ухоженность – это всегда сообщение о том, как женщина относится к себе, к жизни, к людям. Она добавила, что система "все включено" способствует тому, чтобы набрать пару килограммов.

"Но это все равно не причина, чтобы не выглядеть каждый день, как на главной премьере своей жизни", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Подгорела!" – отметила подписчица pavliuk6382.

"Загар – что надо!" – написала ireshkalove.