здороваукраїна30. Бубка, Гутцайт, Беленюк присоединились к челленджу Зеленского ко Дню Независимости. Видео

В посте отмечается, что Бубка принял челлендж от президента Украины Владимира Зеленского, а передал его министру молодежи и спорта Украины, президенту Федерации фехтования Украины, олимпийскому чемпиону, завоевавшему командное золото в 1992 году, нардепу от "Слуги народа" Вадиму Гутцайту.

Для выполнения челленджа надо надеть вышиванку, выполнить любимое физическое упражнение 30 раз и отметить в соцсетях людей, которым передаешь челлендж.



21 августа Гутцайт присоединился к челленджу. Видео опубликовали на Facebook-странице Министерства молодежи и спорта Украины.

Гутцайт передал челлендж украинскому борцу греко-римского стиля, чемпиону Олимпиады 2021 года и народному депутату от "Слуги народа" Жану Беленюку. Тот 23 августа на своей странице в Facebook принял челлендж и передал его своим коллегам – спортсменам Владимиру Шацких и Парвизу Насибову. Они пока не присоединились к флешмобу.