"Жаришка огненная", "Очень сладко". 21-летняя дзюдоистка Белодед снялась в боди с высокими вырезами, показав крупным планом зону бикини

Спортсменка выбрала для съемки черное боди без бретелек с высокими вырезами для ног. Она дополнила образ ярким макияжем и завила волосы.

"Boom", – подписала она снимки.

"Очень сладко", – оценили образ спортсменки подписчики.

"Даша, просто красота. Попка супер", – восхитились фолловеры.

"Жаришка огненная", – написали в комментариях.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.