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09 марта, 2020
 
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"Ждать месячных четыре месяца не очень ок". Jerry Heil показала, как выглядела на грани анорексии

Украинская певица Jerry Heil рассказала, каким был ее рацион в период похудения.

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Jerry Heil: Психический срыв и анорексия подошли очень близко, и я даже не думала, что это нужно лечить!
Jerry Heil: Психический срыв и анорексия подошли очень близко, и я даже не думала, что это нужно лечить!
Фото: thejerryheil / Instagram

24-летняя украинская певица Jerry Heil показала в Instagram, как она выглядела в 18 лет.

"Это заставит тебя задуматься, крошка. Мне здесь 18. Я на самом деле полна жизненной энергии, сил, заряда действовать! И направляю их в единственное желание: похудеть. Мания началась в 14, когда я увлеклась парнем, который от природы выглядел так, что был бы идеальной иллюстрацией к слову дрищ в Букварике, если какое-то издательство, конечно, решит присвоить букве "Д" слово дрищ. Далее – колледж и худые подруги. Паблик правильного питания во "Вконтакте", – описала певица период своей жизни.

Она рассказала, что питалась овсяной кашей и листьями салата, куриной грудкой и смузи и активно тренировалась в зале.

"Я боялась пропустить хоть один такой раз: это без преувеличения вгоняло меня в панику! Я плакала в истерике, если так происходило! На самом деле, описанный выше режим жизни может быть нормальным для кого-то, потому что мы все разные. Но в какой-то день я поймала себя на мысли, что ждать месячных четыре месяца, видимо, не очень ок. В тот день я объелась жареных котлет и уже через пару месяцев набрала больше, чем было до. Психический срыв и анорексия подошли очень близко, и я даже не думала, что это нужно лечить! К счастью, меня обошло", – призналась Jerry Heil.

Она добавила, что совмещать похудение со здоровьем трудно, но сейчас она на таком этапе.

"Это как балансировать на одной ноге на кончике большого пальца – экстрасуперпупер не легко. Но возможно! Если слушать себя и знать, чего хочется организму", – отметила певица.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни "Охрана, отмена".

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020".

Теги: Jerry Heil, похудение
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