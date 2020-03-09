"Ждать месячных четыре месяца не очень ок". Jerry Heil показала, как выглядела на грани анорексии

24-летняя украинская певица Jerry Heil показала в Instagram, как она выглядела в 18 лет.
"Это заставит тебя задуматься, крошка. Мне здесь 18. Я на самом деле полна жизненной энергии, сил, заряда действовать! И направляю их в единственное желание: похудеть. Мания началась в 14, когда я увлеклась парнем, который от природы выглядел так, что был бы идеальной иллюстрацией к слову дрищ в Букварике, если какое-то издательство, конечно, решит присвоить букве "Д" слово дрищ. Далее – колледж и худые подруги. Паблик правильного питания во "Вконтакте", – описала певица период своей жизни.
Она рассказала, что питалась овсяной кашей и листьями салата, куриной грудкой и смузи и активно тренировалась в зале.
"Я боялась пропустить хоть один такой раз: это без преувеличения вгоняло меня в панику! Я плакала в истерике, если так происходило! На самом деле, описанный выше режим жизни может быть нормальным для кого-то, потому что мы все разные. Но в какой-то день я поймала себя на мысли, что ждать месячных четыре месяца, видимо, не очень ок. В тот день я объелась жареных котлет и уже через пару месяцев набрала больше, чем было до. Психический срыв и анорексия подошли очень близко, и я даже не думала, что это нужно лечить! К счастью, меня обошло", – призналась Jerry Heil.
Она добавила, что совмещать похудение со здоровьем трудно, но сейчас она на таком этапе.
"Это как балансировать на одной ноге на кончике большого пальца – экстрасуперпупер не легко. Но возможно! Если слушать себя и знать, чего хочется организму", – отметила певица.
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Це змусить тебе задуматися, крихітко * * Мені тут 18. Я насправді сповнена життєвої енергії, сил, заряду діяти! І направляю їх на єдине бажання: схуднути. Манія почалася в 14, коли я захопилася хлопцем, який від природи виглядав так, що був би ідеальною ілюстрацією до слова дрищ в букварику, якщо якесь видавництво, звісно, вирішить присвоїти літері Д слово ДРИЩ. Далі — коледж і худі подруги. ПП-пабліки вк. В повітрі прямо літали картинки з ванільками, які сидять на підвіконні і думають про нього: ПРО ПОЯС-САУНУ. І бігають щогодини стати на ваги, щоб перевірити, чи ця зелена кава працює і дійсно спалює жир. * Вівсянка-листя салату з грудкою-смузі на воді. З дня у день. І тренажер-тренажер-тренажер. Я боялася пропустити хоч один такий раз: це без перебільшення вганяло мене в паніку! Я плакала в істериці, якщо так ставалося! * Насправді описаний вище режим життя може бути нормальний для когось, бо ми всі різні. Але в якийсь день я зловила себе на думці, що чекати на місячні чотири місяці, мабуть, не дуже ок. * В той день я об‘їлася смажених котлет і вже за пару місяців набрала більше, ніж мала до.. Психічний зрив і анорексія підступили дуже близько, та я навіть не думала, що це потрібно лікувати! На щастя, мене оминуло. Та чи багато людей, які вже достатньо сильні всередині, щоб справитися самим? Щоб батьки не кричали на них, бо й самі не в курсі, як справитися, а знайшли підхід і спосіб піти до правильного спеціаліста! * Поєднувати схуднення зі здоров’ям важко — я зараз саме на такому етапі. Це як балансувати на одній нозі на кінчику великого пальця — ЕКСТРАСУПЕРПУПЕР не легко. Але можливо! Якщо слухати себе і чути, чого хочеться організму. * Сучасна наука про харчування тісно пов’язує твій ментальний і ДУХОВНИЙ стан з фізичним. Пам’ятай про це. І працюй над усім в комплексі. Тобі допоможуть йога, медитації, можливо, бойове мистецтво! І навіть будь-яке мистецтво! Коли ти наповнишся СОБОЮ, усе стане на свої місця! Пам’ятай: себе не можна знайти — себе можна лише створити! . * ♥ * Напишіть, якщо ви проходили через таке, що ви відчували і як прийшли до кращого стану! Це допоможе тим, хто зараз намагається справитися♥ *
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни "Охрана, отмена".
8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020".