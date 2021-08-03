Жена Бардаша в вязаном купальнике показала тату в зоне бикини

Супруга музыканта выбрала для съемки вязаный раздельный купальник, демонстрируя тату в виде стрекозы в зоне бикини. Она оставила снимок без комментариев.

Контекст:

Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование.

Бардаш женился на Коцюбе в августе 2020 года. В декабре артист сообщил о рождении дочери. Родители назвали ее Сарой. Она – второй ребенок музыканта и первый для Коцюбы.

В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у Бардаша родился сын Георгий (2012).