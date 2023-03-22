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23 марта, 2023
 
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Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек

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Зиневич мать троих детей
Зиневич – мать троих детей
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Супруга бывшего вице-премьер-министра Украины, украинского бизнесмена Сергея Тигипко, украинская бизнесвумен и блогер Алла Зиневич 22 марта разместила в Instagram видео, которое было снято во время ее новой фотосессии.

Зиневич позирует в кадре, сидя на полу со скрещенными босыми ногами. Для фотосессии она выбрала кремовое платье без бретелек, а волосы собрала на затылке в ракушку.

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич.

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа. У пары есть трое сыновей.

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину жена Тигипко не публиковала совместных фото с мужем. Зиневич в своем микроблоге пишет, что находится в Киеве и занимается благотворительностью.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сергей Тигипко, платье, фотосессия, Алла Зиневич
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