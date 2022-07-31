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01 августа, 2022
 
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Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест

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Зеленская о дочери: Мне кажется, все хорошо, она довольна
Зеленская о дочери: Мне кажется, все хорошо, она довольна
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью, которое 30 июля опубликовано на YouTube-канале ТСН, рассказала, как ее дочь-выпускница сдала мультипредметный тест.

"Мне кажется, все хорошо, она довольна. Там три предмета: математика, украинский язык и литература и история. Она готовилась, мне кажется, все хорошо", – сказала Зеленская.

Она рассказала, что теперь ее 18-летней дочери предстоит написать эссе и мотивационное письмо.

Зеленская призналась, что Александра выбрала для поступления несколько украинских учебных заведений, но не стала уточнять, о каких именно вузах идет речь.

Жена президента Украины подчеркнула, что дочь не обращалась к ней за помощью.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Контекст:

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине.

Теги: дети, Владимир Зеленский, семья, Елена Зеленская
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