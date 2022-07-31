  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест

"Мне кажется, все хорошо, она довольна. Там три предмета: математика, украинский язык и литература и история. Она готовилась, мне кажется, все хорошо", – сказала Зеленская.
Она рассказала, что теперь ее 18-летней дочери предстоит написать эссе и мотивационное письмо.
Зеленская призналась, что Александра выбрала для поступления несколько украинских учебных заведений, но не стала уточнять, о каких именно вузах идет речь.
Жена президента Украины подчеркнула, что дочь не обращалась к ней за помощью.
Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине.