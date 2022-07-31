  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест

Зеленская о дочери: Мне кажется, все хорошо, она довольна Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Мне кажется, все хорошо, она довольна. Там три предмета: математика, украинский язык и литература и история. Она готовилась, мне кажется, все хорошо", – сказала Зеленская.

Она рассказала, что теперь ее 18-летней дочери предстоит написать эссе и мотивационное письмо.

Зеленская призналась, что Александра выбрала для поступления несколько украинских учебных заведений, но не стала уточнять, о каких именно вузах идет речь.

Жена президента Украины подчеркнула, что дочь не обращалась к ней за помощью.

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Видео: ТСН / YouTube