Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2023
 
Новости

Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Винник после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал в Германию
Винник после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал в Германию
Скриншот: КРП (крупним планом) / YouTube

Фронтвумен украинской группы Onuka Ната Жижченко в интервью, которое 23 июля опубликовано на сайте издания NV, высказалась о проживающих за границей украинских артистах Олеге Виннике и Владе Яме.

"Почему, по вашему мнению, столь популярные в Украине артисты, как Винник, Яма и другие, решили не возвращаться в Украину? Им страшно или дело исключительно в деньгах?" – спросили у певицы. 

"Я не знаю, что для себя решают другие люди. И не могу за них отвечать. Но я могу точно сказать, что война стала маркером. Она показала, какой ты человек. И если с 2014 года было какое место для полемики, то после 24 февраля [2024 года] все изменилось. Потому что стало только да или нет. Все однозначно. Даже для тех, кто не мог понять этого в 2014 году", – ответила артистка. 

Контекст:

24 декабря 2021 года, за два месяца до полномасштабного российского вторжения, Яма внезапно уволился с "1+1", проработав там с мая. Ведущий не стал называть причины ухода, сообщив лишь, что считает свою миссию завершенной.

После полномасштабного вторжения РФ Яма долгое время не афишировал свое местонахождение, исчезнув из публичного пространства. О том, что он находится за границей вместе с женой и сыном, танцор впервые решился рассказать летом 2022 года в интервью украинскому журналисту Славе Демину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины. "Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости". 

После полномасштабного вторжения Винник перестал появляться на публике и вести соцсети. В июле 2022 года адвокат Винника заявила, что артист покинул Украину и переехал в Германию на лечение. 

Спустя почти полтора года молчания Винник дал интервью, в котором признался, что выехал из Украины 26 февраля 2022 года, но не уточнил как. По словам артиста, он решил уехать за границу, так как считает, что каждый должен заниматься своим делом

Винник также опроверг слухи об онкозаболевании, но не стал разглашать свой диагноз. Он упомянул, что этой болезнью в Германии болеет всего 2% населения.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Олег Винник, Влад Яма, Ната Жижченко
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