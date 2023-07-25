Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек

"Почему, по вашему мнению, столь популярные в Украине артисты, как Винник, Яма и другие, решили не возвращаться в Украину? Им страшно или дело исключительно в деньгах?" – спросили у певицы.

"Я не знаю, что для себя решают другие люди. И не могу за них отвечать. Но я могу точно сказать, что война стала маркером. Она показала, какой ты человек. И если с 2014 года было какое место для полемики, то после 24 февраля [2024 года] все изменилось. Потому что стало только да или нет. Все однозначно. Даже для тех, кто не мог понять этого в 2014 году", – ответила артистка.