"Жопа – висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ

Бузова снялась со спины, стоя под душем. Она засветила ягодицы в мокрых плавках.
"Движемся к экватору съемочных дней в Африке. Я даже не слежу, какой день недели, какое число. У меня есть шоу "Звезды в Африке 2 ", и живу я только этим сейчас", – призналась она.
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"Жопа – висяк", – прокомментировала подписчица elena33351.
Также Бузова снялась в ярко-розовом костюме, под который не стала надевать бюстгальтер.
"Нахожусь здесь более 13 дней", – отметила она. Бузова указала локацию: река Лимпопо.
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"Так выглядят незамужние женщины в 35 лет", – заявил подписчик asdasdadaa00.
Певица сейчас находится на съемках реалити-шоу "Звезды в Африке 2" российского канала ТНТ.
Бузова стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на российском телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.
Бузова состояла в отношениях с российским рэп-певцом Dava (Давидом Манукяном) с августа 2019 года. 8 января 2021-го российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах, но пара от комментариев события воздержалась.
22 января Бузова заявила, что рассталась с Dava. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и физическом насилии.