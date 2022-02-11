"Жопа – висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ

Бузова: Движемся к экватору съемочных дней в Африке Фото: my_bu.zova86 / Instagram

Бузова снялась со спины, стоя под душем. Она засветила ягодицы в мокрых плавках.

"Движемся к экватору съемочных дней в Африке. Я даже не слежу, какой день недели, какое число. У меня есть шоу "Звезды в Африке 2 ", и живу я только этим сейчас", – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Жопа – висяк", – прокомментировала подписчица elena33351.

Также Бузова снялась в ярко-розовом костюме, под который не стала надевать бюстгальтер.

"Нахожусь здесь более 13 дней", – отметила она. Бузова указала локацию: река Лимпопо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Так выглядят незамужние женщины в 35 лет", – заявил подписчик asdasdadaa00.