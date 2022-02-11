Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2022
 
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"Жопа – висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ

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Бузова: Движемся к экватору съемочных дней в Африке
Бузова: Движемся к экватору съемочных дней в Африке
Фото: my_bu.zova86 / Instagram

Российская певица, звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова 11 февраля опубликовала в Instagram фото, для которого позировала в золотистых плавках и топлес.

Бузова снялась со спины, стоя под душем. Она засветила ягодицы в мокрых плавках.

"Движемся к экватору съемочных дней в Африке. Я даже не слежу, какой день недели, какое число. У меня есть шоу "Звезды в Африке 2 ", и живу я только этим сейчас", – призналась она.

"Жопа – висяк", – прокомментировала подписчица elena33351.

Также Бузова снялась в ярко-розовом костюме, под который не стала надевать бюстгальтер.

"Нахожусь здесь более 13 дней", – отметила она. Бузова указала локацию: река Лимпопо.

"Так выглядят незамужние женщины в 35 лет", – заявил подписчик asdasdadaa00.

Контекст:

Певица сейчас находится на съемках реалити-шоу "Звезды в Африке 2" российского канала ТНТ.

Бузова стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на российском телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

Бузова состояла в отношениях с российским рэп-певцом Dava (Давидом Манукяном) с августа 2019 года. 8 января 2021-го российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах, но пара от комментариев события воздержалась.

22 января Бузова заявила, что рассталась с Dava. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и физическом насилии.

Теги: купальник, Ольга Бузова, женщины, певица, топлес, грудь, бикини, бюстгальтер, трусы, плавки
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