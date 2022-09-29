  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет

Съемки фильма о приключениях юного студента Чарли Симмса, который устраивается работать помощником раздражительного полковника Фрэнка Слэйда, потерявшего зрение и решающего покончить с собой, шли трудно.

Продюсеры картины долго не могли получить крупную звезду на главную роль. Это сейчас кажется, что, кроме Аль Пачино, полковника Слэйда не смог бы сыграть никто другой. А в 1991 году эту роль предложили сначала актеру Джеку Николсону. Но он, прочитав сценарий, не вдохновился, писало издание Mental Floss.

Потом от роли отказался Дастин Хоффман, а за ним и Джо Пеши. Да и сам Аль Пачино изначально тоже не захотел сниматься в картине. И только личный агент кинозвезды смог его переубедить. Картина "Запах женщины" стала пока единственной, которая принесла Аль Пачино "Оскар".

Прежде чем получить самую престижную кинонаграду, актеру пришлось основательно вжиться в роль.

Даже за пределами съемочной площадки Аль Пачино вел себя как незрячий человек. Вступил в нью-йоркскую Ассоциацию слепых, чтобы понять чувства и эмоции людей без зрения. Он изучил приемы, которые они используют, чтобы находить стулья, зажигать сигары и наливать жидкости. Поэтому специальные "слепые" линзы, сделанные по заказу, Аль Пачино во время съемок не понадобились, сообщает издание Los Angeles Times.

Стремясь убедительно сыграть слепого, Аль Пачино чуть не ослеп на самом деле. Во время съемок одной из сцен актер оступился и упал в кусты, сильно поранившись.

"Самый ужасный вид травмы глаза – это когда растения попадают в роговицу. Именно это со мной и произошло", – рассказал в 2010 году Аль Пачино в эфире шоу Ларри Кинга.

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Видео: TheMediaDirectory / YouTube

Зрителям фильм "Запах женщины" запомнился также сценой, в которой подполковник Слэйд танцует танго с молодой и прекрасной Донной. Этот эпизод считается критиками одним из самых волнующих в мировом кинематографе, пишет портал Mental Floss.

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Видео: Movieclips / YouTube

Актриса Габриэль Анвар, сыгравшая Донну, три недели ходила на репетиции сцены. А вот Пачино на них не появился ни разу. И во время съемок сцены Анвар ждал неприятный сюрприз.

"Его танцы были немного непредсказуемыми. У меня все еще есть полусломанные пальцы на ногах… Но это Аль Пачино, ради бога, я не могу жаловаться", – цитировал актрису сайт Mubi.

В культовом фильме снялся даже Дональд Трамп. Одним из мест съемок был отель "Манхэттен Плаза", который в то время принадлежал Дональду Трампу. Ему удалось договориться о небольшой роли в "Запахе женщины". По сценарию, когда Слэйд и Чарли подъехали к отелю на лимузине и вышли из него, еще один лимузин подъехал к ним. Из него вышли Дональд Трамп и его тогдашняя невеста Марла Мэйплз. Однако эту сцену с участием Трампа в конечном итоге вырезали, писал сайт "ТВ-неделя".

Несмотря на то, что режиссер фильма Мартин Брест настаивал на том, чтобы Аль Пачино за пределами съемочной площадки не общался с напарником – исполнителем роли Чарльза – Крисом О’Донеллом, актеры очень подружились, сообщала Newsweek. Более опытный в семейных делах Пачино даже дал совет молодому приятелю.

"Он всегда говорил мне, что "никогда не женись на актрисе". Ты всегда будешь вторым в ее жизни", – рассказал актер.

О’Доннелл послушался его совета и женился на учительнице.

"Запах женщины" собрал в прокате более $130 млн, сообщает сайт IMDb. В 1992-м это был невиданный успех. Единственное, что смущало зрителей и кинокритиков – длительность фильма в два часа и 37 минут. Знали бы они, что режиссер изначально настаивал на трехчасовой картине.