"Особенные слова". Повалий записала клип на песню российского миллиардера
Певица Таисия Повалий презентовала на канале Gutseriev Media в YouTube клип на песню "Особенные слова", которую написал российский миллиардер Михаил Гуцериев. Автором музыки является композитор Виктория Кохана. "Клип – это маленький фильм, драма, в которой певица ступает рассказчицей", – говорится в релизе. В ролике показаны конфликтные взаимоотношения семейной пары. В финале песни героям удается найти особенные слова, которые позволяют помириться. Повалий появляется в клипе в ярко-желтом платье и кардигане на фоне моря.
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