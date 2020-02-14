В 2019 году украинская армия получила более 7,4 тыс. единиц новой и модернизированной техники. Инфографика
На нужды украинской армии в 2019 году поступило более 7,4 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, сообщил во время брифинга представитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины полковник Владислав Шостак. В частности, Вооруженные силы получили более 2 тыс. приборов ночного видения, около 1,2 млн единиц боеприпасов различного назначения, почти 11,3 тыс. единиц пиротехнических средств для самолетов, шесть самолетов, 16 вертолетов и другое. Инфографику 13 февраля опубликовало агентство "АрміяInform".
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