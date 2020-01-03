Дело бракованных бронежилетов. Суд продлил домашний арест еще двоим подозреваемым

Суд продлил круглосуточный домашний арест первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Минобороны Украины Дмитрия Марченко Сергею Почтаренко и начальнику управления контроля качества Михаилу Каморянскому. Начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца суд оставил под ночным домашним арестом.

Сегодня суд рассмотрит меру пресечения для еще двух фигурантов дела Фото: pixabay.com

2 января Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения для троих подозреваемых по делу о закупке бракованных бронежилетов, сообщает 3 января LB.ua.

Первому замначальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко Сергею Почтаренко и начальнику управления контроля качества Михаилу Каморянскому суд продлил круглосуточный домашний арест.

Начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца суд оставил под ночным домашним арестом.

Меру пресечения Марченко и заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Ольге Капине суд рассмотрит 3 января. Последняя находится под домашним арестом.

Марченко уже на свободе. Он вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн.

9 июля Госбюро расследований опубликовало в Facebook разговоры сотрудников Министерства обороны Украины, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1–4 класса защиты, якобы зная, что они не соответствуют техническим требованиям. Чиновники обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из них заявил, что "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема их "щупать не будет". Он заверил собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись.

Директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук заявлял, что некачественные бронежилеты, которые могли быть опасны для украинских военных, в Вооруженные силы не попали.

5 ноября тогдашний директор ГБР Роман Труба сообщил, что подозрения в деле о бракованных бронежилетах 1–4 класса защиты объявили пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые отвечают за прием и контроль качества вещевого имущества. Им вменяют ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 (умышленное, совершенное по предварительному сговору группой лиц, невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Также по этому делу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) заместителю директора компании, которая продала некачественные бронежилеты.