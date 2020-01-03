Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Дело бракованных бронежилетов. Суд продлил домашний арест еще двоим подозреваемым

Суд продлил круглосуточный домашний арест первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Минобороны Украины Дмитрия Марченко Сергею Почтаренко и начальнику управления контроля качества Михаилу Каморянскому. Начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца суд оставил под ночным домашним арестом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня суд рассмотрит меру пресечения для еще двух фигурантов дела
Сегодня суд рассмотрит меру пресечения для еще двух фигурантов дела
Фото: pixabay.com

2 января Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения для троих подозреваемых по делу о закупке бракованных бронежилетов, сообщает 3 января LB.ua.

Первому замначальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко Сергею Почтаренко и начальнику управления контроля качества Михаилу Каморянскому суд продлил круглосуточный домашний арест.

Начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца суд оставил под ночным домашним арестом.

Меру пресечения Марченко и заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Ольге Капине суд рассмотрит 3 января. Последняя находится под домашним арестом. 

Марченко уже на свободе. Он вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн

9 июля Госбюро расследований опубликовало в Facebook разговоры сотрудников Министерства обороны Украины, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1–4 класса защиты, якобы зная, что они не соответствуют техническим требованиям. Чиновники обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из них заявил, что "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема их "щупать не будет". Он заверил собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись.

Директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук заявлял, что некачественные бронежилеты, которые могли быть опасны для украинских военных, в Вооруженные силы не попали.

5 ноября тогдашний директор ГБР Роман Труба сообщил, что подозрения в деле о бракованных бронежилетах 1–4 класса защиты объявили пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые отвечают за прием и контроль качества вещевого имущества. Им вменяют ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 (умышленное, совершенное по предварительному сговору группой лиц, невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Также по этому делу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) заместителю директора компании, которая продала некачественные бронежилеты.

Теги: Украина, СИЗО, арест, военные, Минобороны, ВСУ, домашний арест, Дмитрий Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Только что проснулась от лучшего сна". Актриса сериала "Друзья" Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом
"Только что проснулась от лучшего сна". Актриса сериала "Друзья" Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом
Кравиц впервые показала свои свадебные фото
Кравиц впервые показала свои свадебные фото
Тодоренко похвасталась растяжкой
Тодоренко похвасталась растяжкой
  Yummy. Вышел новый ролик Бибера. Видео
  Yummy. Вышел новый ролик Бибера. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS