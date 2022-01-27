В 2021 году в Украину чаще всего приезжали жители Молдовы и России. Инфографика Госпогранслужбы

В 2021 году в Украине побывали 4,27 млн иностранцев, что на 26% больше, чем было в предыдущем году. Об этом 27 января 2022 года сообщила Государственная пограничная служба Украины. Ведомство опубликовало инфографику с указанием топ-10 стран, жители которых чаще других приезжали в страну. Лидерами по этому показателю являются Молдова (1,05 млн человек) и Россия (518 тыс.).
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.