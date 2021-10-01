ГОРДОН
 
 
Интересное Актуально

Где заказать авторские ювелирные украшения эксклюзивного дизайна?

Современные технологии ювелирной индустрии позволяют изготавливать украшения из золота любой сложности
Современные технологии ювелирной индустрии позволяют изготавливать украшения из золота любой сложности
Фото: diamant.ua

Украшения из золота во все времена высоко ценились как атрибут высокого социального статуса и положения. Современный ювелирный рынок также ставит изделия из золота на пьедестал. Они продолжают лидировать по продажам среди всех украшений, тем более, что с недавнего времени популярный интернет-магазин ювелирная карта ввел новую услугу изготовления украшений по индивидуальному эскизу на заказ.

Как определиться с дизайном?

Современные технологии ювелирной индустрии позволяют изготавливать украшения из золота любой сложности. Покупателю только нужно определиться с дизайном изделия, которое он хочет получить для себя или приобрести на подарок. Остальное – за мастерами-ювелирами, которые способны воплотить даже самый необычный замысел в жизнь. Определиться с дизайном украшения можно разными способами: кто-то ищет случайные фото колец, браслетов и сережек в интернете, а кто-то сразу идет на сайт diamant.ua, где представлен огромный ассортимент стильных украшений на любой вкус:

  • сережки разных размеров и стилей;
  • обручальные и обычные кольца для нее и для него;
  • цепочки и подвески из белого, желтого и розового золота;
  • элегантные браслеты с художественной гравировкой и камнями и др.

Любое выбранное в каталоге украшение можно заказать из наличия в нужном размере или же использовать его как основу для заказа индивидуального изделия. Украшение может быть дополнено камнями, дополнительным цветом металла и различными декоративными элементами.

Где получить готовое изделие?

Заказанные в "Ювелирной Карте" украшения можно приобрести, проживая не только в столице, но и в любом другом городе страны. Ведь это одна из крупнейших сетей ювелирных магазинов, которая существует уже более 14 лет и имеет самую широкую сеть филиалов по всей стране. На сегодняшний день сеть насчитывает два десятка фирменных магазинов в столице и регионах, где можно посмотреть, померить и приобрести любое изделие по выгодной цене.

Ознакомиться с ассортиментом украшений популярной отечественной ювелирной сети можно, даже не выходя из дома. Для этого существует фирменный интернет-магазин "Ювелирная Карта" diamant.ua. Заказанные здесь в режиме онлайн украшения оперативно и бережно доставляются в любой город страны надежными транспортными компаниями. Если в городе покупателя есть фирменные магазины сети, то украшения будут быстро доставлены туда абсолютно бесплатно. Благодаря этому можно примерить любое украшение с сайта перед покупкой.

Теги: золото, дизайн, магазин, покупки, кольцо, стиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула G
Елена ПОСКАННАЯ
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант Актуально
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
"Пропитый видок у примы", "Юбку забыла надеть". Волочкова позировала с двумя мужчинами
"Пропитый видок у примы", "Юбку забыла надеть". Волочкова позировала с двумя мужчинами
"Богиня бессмертной красоты". Стоун обнародовала фото в бюстгальтере
"Богиня бессмертной красоты". Стоун обнародовала фото в бюстгальтере
"Эротичненько", "Брачные игры". Беленюк провел шуточный спарринг с Белодед. Видео
"Эротичненько", "Брачные игры". Беленюк провел шуточный спарринг с Белодед. Видео
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Так выглядит свобода". Освободившаяся из-под опеки отца Спирс обнародовала в сети откровенные фото
"Так выглядит свобода". Освободившаяся из-под опеки отца Спирс обнародовала в сети откровенные фото
"Мое солнышко". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы
"Мое солнышко". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы
  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе
  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
  Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS