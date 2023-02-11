Как правильно воспитывать детей, чтобы они в будущем не стали организаторами "пьяных вечеринок"

Важность семейных ценностей
"Такие действия, а главное – внутреннее разрешение человека на такие действия – это поломка ценностей. А ценности закладываются в семье. Любое отношение к чему-то, рамки разрешенного, паттерны поведения мы выносим из семьи. Как родители относятся друг к другу, что они говорят о соседях, как реагируют на те или иные события, что они делают с информацией, которую ребенок получает снаружи и приносит домой", – отметила Басиста.
Она добавила, что дети с детства проверяют рамки дозволенного, где их можно раздвинуть, а где – нет. На каждом этапе развития ребенок проверяет, что можно, а что – нет.
"Следовательно, чтобы воспитать ребенка с правильными ценностями, нужно сначала воспитать эти ценности в себе", – подчеркнула психолог.
Сексуальное воспитание необходимо
"Все родители ответственны за то, что их дети унесут в этот мир. Уже с трех лет нужно начинать половое воспитание детей. Объяснять, как устроен человек, рассказывать, как называются половые органы. И самому использовать эти названия вместо неуместно ласковых", – объяснила Ефросинина.
Она акцентировала внимание на том, что половое воспитание ребенка – это его культура отношения к себе, а в будущем – к партнеру.
Воспитание уважения к противоположному полу
"У ребенка обязательно нужно закладывать уважительное отношение к противоположному полу. И это не только о том, что мы должны говорить детям, как нужно вести себя с женщинами, мы сами должны правильно себя вести. Если вы говорите ребенку, что женщин нужно уважать, а в это время мужчина не уважает вас, – так не работает. Дети не только нас слушают, а еще и смотрят, как мы говорим, какой у нас темп, ударение", – отметила Басиста.
Психолог призвала родителей участвовать в жизни детей: следить, какой контент они потребляют, с кем общаются.
"Надо быть в контакте с ребенком, чтобы он не шел искать ответы на вопросы в непонятном окружении. Таким образом мы можем защитить ребенка и уберечь его от поломки ценностей", – сказала она.
31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных веществ их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.
1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и разыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).
Фигурантам дела объявили о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение изображений порнографического характера). Им грозит от трех до семи лет лишения свободы, если их вина будет доказана. Шевченковский райсуд Киева 3 февраля арестовал на два месяца подозреваемых.