ГОРДОН
 
 
Интересное PR

Шесть причин купить авто у официального автодилера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если всерьез задумываетесь о покупке нового колесного транспорта, следите за акциями и программой лояльности у выбранного автодилера
Если всерьез задумываетесь о покупке нового колесного транспорта, следите за акциями и программой лояльности у выбранного автодилера
Фото: depositphotos.com

Для среднестатистической украинской семьи покупка автомобиля – определенно дорогостоящая. Поэтому прежде чем отдавать деньги за “четыре колеса” на вторичном рынке или в салоне, предлагаем взвесить “за и против” обоих способов.

Безусловно, новое авто значительно дороже. Но, кроме новизны, у такой возможности приобретения авто есть ряд неоспоримых преимуществ, о которых мы узнали у официального автодилера марки Renault компании Арма Моторс.

Автокредитование

Банки выдают кредит на покупку автомобиля только при условии его приобретения в официальном салоне. По правилам сотрудничества с банками-партнерами, для получения кредита необходимо предъявить накладную из автосалона. 

Покупая авто на вторичке, придется заплатить всю сумму сразу.

Лизинг

Если клиент не хочет оформлять кредит, официальный дилер может предложить договор лизинга. 

При условии первого минимального аванса в размере 20% от полной стоимости машины, вы получаете готовый к использованию автомобиль: с регистрацией и номерами, уплаченными налогами и сборами, застрахованный по программам КАСКО или “Автогражданка”.

Программа лояльности и акции

Если всерьез задумываетесь о покупке нового колесного транспорта, следите за акциями и программой лояльности у выбранного автодилера. Такой вариант подходит тем, кто определился с маркой и моделью авто. 

В частности, “Арма Моторс” внедрили программу лояльности Renault Бонус+, по которой покупатель экономит до 90 000 гривен на покупке нового автомобиля в кредит сроком до 84 месяцев.

Услуга Trade-in

Только официальные дилеры предлагают покупателям обменять свой автомобиль на новый с доплатой по программе Trade-in. Благодаря услуге, автовладелец экономит время на поиск покупателей и продажу машины. 

Обычно на условиях Trade-in дилер принимает автомобили разных марок и годов выпуска, в любом техническом состоянии и с разным пробегом. Эти факторы влияют на размер последующей доплаты.

При этом бесплатно клиенту предлагают ряд сопутствующих услуг:

  • диагностику и объективную оценку машины;

  • автокредит (если нужно);

  • юридическое оформление сделки.

Тест-драйв

Чаще всего в салоне представлен весь модельный ряд автозавода. И если покупатель не определился с моделью, у него есть возможность записаться на тест-драйв понравившихся машин. 

Допустим, вы не можете определиться между Renault Logan, Megane и Sandero. В процессе тест-драйва вы поймете, какая модель или комплектация подходит вам больше.  

Сервисное обслуживание

Даже новый автомобиль требует регулярного техосмотра, который желательно проводить в официальном автосервисе. Пока действует гарантийный срок, ремонт и другие работы проводятся бесплатно. 

Приобретенный на вторичке б/у автомобиль чинить, естественно, придется за свой счет. И какой при этом сюрприз от предыдущего владельца ожидает вас под капотом – еще неизвестно.

Теги: транспорт, автомобили, ремонт, деньги, кредиты, автомобиль, покупки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма G
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов G
Алина ГРЕЧАНАЯ
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS