Шесть причин купить авто у официального автодилера

Если всерьез задумываетесь о покупке нового колесного транспорта, следите за акциями и программой лояльности у выбранного автодилера Фото: depositphotos.com

Безусловно, новое авто значительно дороже. Но, кроме новизны, у такой возможности приобретения авто есть ряд неоспоримых преимуществ, о которых мы узнали у официального автодилера марки Renault компании Арма Моторс.

Автокредитование

Банки выдают кредит на покупку автомобиля только при условии его приобретения в официальном салоне. По правилам сотрудничества с банками-партнерами, для получения кредита необходимо предъявить накладную из автосалона.

Покупая авто на вторичке, придется заплатить всю сумму сразу.

Лизинг

Если клиент не хочет оформлять кредит, официальный дилер может предложить договор лизинга.

При условии первого минимального аванса в размере 20% от полной стоимости машины, вы получаете готовый к использованию автомобиль: с регистрацией и номерами, уплаченными налогами и сборами, застрахованный по программам КАСКО или “Автогражданка”.

Программа лояльности и акции

Если всерьез задумываетесь о покупке нового колесного транспорта, следите за акциями и программой лояльности у выбранного автодилера. Такой вариант подходит тем, кто определился с маркой и моделью авто.

В частности, “Арма Моторс” внедрили программу лояльности Renault Бонус+, по которой покупатель экономит до 90 000 гривен на покупке нового автомобиля в кредит сроком до 84 месяцев.

Услуга Trade-in

Только официальные дилеры предлагают покупателям обменять свой автомобиль на новый с доплатой по программе Trade-in. Благодаря услуге, автовладелец экономит время на поиск покупателей и продажу машины.

Обычно на условиях Trade-in дилер принимает автомобили разных марок и годов выпуска, в любом техническом состоянии и с разным пробегом. Эти факторы влияют на размер последующей доплаты.

При этом бесплатно клиенту предлагают ряд сопутствующих услуг:

диагностику и объективную оценку машины;

автокредит (если нужно);

юридическое оформление сделки.

Тест-драйв

Чаще всего в салоне представлен весь модельный ряд автозавода. И если покупатель не определился с моделью, у него есть возможность записаться на тест-драйв понравившихся машин.

Допустим, вы не можете определиться между Renault Logan, Megane и Sandero. В процессе тест-драйва вы поймете, какая модель или комплектация подходит вам больше.

Сервисное обслуживание

Даже новый автомобиль требует регулярного техосмотра, который желательно проводить в официальном автосервисе. Пока действует гарантийный срок, ремонт и другие работы проводятся бесплатно.

Приобретенный на вторичке б/у автомобиль чинить, естественно, придется за свой счет. И какой при этом сюрприз от предыдущего владельца ожидает вас под капотом – еще неизвестно.