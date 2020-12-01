Украинцам показали, как производятся йогурты

Национальный проект Virobnik.ua показывает, как создаются продукты ежедневного потребления.

Цель проекта – рост доверия украинцев к товарам, добросовестные производители могут показать чистоту помещений, качественные ингредиенты, инвестиции в производство Скриншот: Видео: Virobnik / YouTube

В национальном проекте Virobnik.ua, который показывает, как создаются продукты ежедневного потребления, опубликовали видео с производством йогурта. В нем показаны ингредиенты, чистота помещений, условия производства и весь цикл создания йогурта. Открыть весь процесс производства решила компания "Данон", сообщает "24 канал".

Чтобы посмотреть видео, можно найти продукт на сайте Virobnik.ua или отсканировать QR-код на товаре. Поставщики молока для детского йогурта – это только две фермы, сертифицированные для детского питания. В ролике показаны этапы проверки молока в лабораториях ферм и завода.

Цель проекта – рост доверия украинцев к товарам, добросовестные производители могут показать чистоту помещений, качественные ингредиенты, инвестиции в производство.

"24 канал" отмечает, что Virobnik.ua первым в Украине показал, как создается продукт, вокруг которого существует наибольшее количество мифов – докторская колбаса.

"Virobnik.ua стал сообществом открытых брендов. Мы убеждены, что украинцы могут смело покупать продукцию всех участников проекта, которых становится все больше. Мы не говорим – "покупайте это, или это", мы достоверно показываем весь процесс производства, его условия, а человек уже сам делает свой выбор", – рассказал говорит вдохновитель сервиса Виталий Ермак.

Данон обещает показать также производство также других продуктов, среди которых молоко и другие йогурты.

ВИДЕО

Видео: Virobnik / YouTube



