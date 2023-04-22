Бомбежка Белгорода, что пообещал Столтенберг, "Рамштайн", полный запрет экспорта из России. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк говорили об:

итогах встречи в формате "Рамштайн" и международной военной помощи для наступления Украины ;

; заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и перспективе членства Украины в Альянсе ;

; экономических санкциях и вероятности полного запрета экспорта товаров из России;

падении авиабомбы в российском Белгороде;

других значимых событиях в мире и Украине.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.