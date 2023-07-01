ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Что будет с Путиным и Пригожиным, подрыв ЗАЭС, арест Суровикина, двойник Путина. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслировался стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время эфира основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк обсудили:

  • последствия вооруженного мятежа главаря группировки "Вагнер" Евгения Пригожина и для самого Пригожина, и для президента страны-агрессора России Владимира Путина;
  • возможный подрыв оккупированной Запорожской АЭС и угрозы Путина нанести тактический ядерный удар по Украине;
  • большое интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного авторитетному американскому изданию The Washington Post. В нем Залужный ответил на заявления о "медленном" контрнаступлении, говорил о поставках западного оружия, отреагировал на ядерные угрозы РФ, объяснил, сколько Украине нужно самолетов, и рассказал об общении с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли;
  • исчезновение заместителя начальника российского Генштаба, экс-командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина. По данным СМИ, он задержан в связи с возможной причастностью к мятежу Пригожина;
  • внезапную поездку Путина в Дагестан. В соцсетях подозревают, что это был двойник, поскольку глава Кремля вел себя очень нетипично: обнимался и целовался с толпой;
  • другие важные события в Украине и мире.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Кремль, Генштаб ВСУ, арест, АЭС, Дагестан, трансляция, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Марк Милли, двойник, ядерный удар, Евгений Пригожин, бунт, The Washington Post, Сергей Суровикин, Валерий Залужный, исчезновение, ЗАЭС, мятеж Пригожина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет G
Дмитрий ГОРДОН
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное G
Алина ГРЕЧАНАЯ
Война – это не шоу, а Leopard – мишень на поле боя. Главное из интервью Залужного The Washington Post
Война – это не шоу, а Leopard – мишень на поле боя. Главное из интервью Залужного The Washington Post
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 