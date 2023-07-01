Что будет с Путиным и Пригожиным, подрыв ЗАЭС, арест Суровикина, двойник Путина. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время эфира основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк обсудили:

последствия вооруженного мятежа главаря группировки "Вагнер" Евгения Пригожина и для самого Пригожина, и для президента страны-агрессора России Владимира Путина;

возможный подрыв оккупированной Запорожской АЭС и угрозы Путина нанести тактический ядерный удар по Украине;

большое интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного авторитетному американскому изданию The Washington Post. В нем Залужный ответил на заявления о "медленном" контрнаступлении, говорил о поставках западного оружия, отреагировал на ядерные угрозы РФ, объяснил, сколько Украине нужно самолетов, и рассказал об общении с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли;

исчезновение заместителя начальника российского Генштаба, экс-командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина. По данным СМИ, он задержан в связи с возможной причастностью к мятежу Пригожина;

внезапную поездку Путина в Дагестан. В соцсетях подозревают, что это был двойник, поскольку глава Кремля вел себя очень нетипично: обнимался и целовался с толпой;

другие важные события в Украине и мире.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.