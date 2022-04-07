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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Доброго вечора, ми з України", Путин, что будет с Донбассом, Николаевом и Херсоном. Интервью Гордона с Кимом. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслировалось интервью с главой Николаевской областной государственной (военной) администрацией Виталием Кимом.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ким говорил о ситуации в Николаевской области, о том, какой дальнейший план президента РФ Владимира Путина в Украине, удастся ли ему захватить Донбасс и удержать Херсонскую область, о российской армии, сопротивлении украинцев и о том, когда и чем закончится война. 

Ким родился в 1981 году в Николаеве в корейско-украинской семье. Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова (специальность – "экономика предприятий"). После окончания вуза занимался бизнесом, руководил рядом предприятий в Николаеве. 

В 2019 году работал в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а на парламентских выборах – в штабе партии "Слуга народа". 

С ноября 2020 года Ким занимает должность главы Николаевской ОГА

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Ким стал одним из самых популярных украинских чиновников и политиков, которые комментируют войну. Он практически ежедневно записывает видеоролики о ситуации в регионе, начиная их словами "Доброго вечора, ми з України". На его канал в Telegram подписано более 870 тыс. человек.  

Теги: Дмитрий Гордон, Николаев, Николаевская область, российская агрессия, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким
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