"Доброго вечора, ми з України", Путин, что будет с Донбассом, Николаевом и Херсоном. Интервью Гордона с Кимом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ким говорил о ситуации в Николаевской области, о том, какой дальнейший план президента РФ Владимира Путина в Украине, удастся ли ему захватить Донбасс и удержать Херсонскую область, о российской армии, сопротивлении украинцев и о том, когда и чем закончится война.

Ким родился в 1981 году в Николаеве в корейско-украинской семье. Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова (специальность – "экономика предприятий"). После окончания вуза занимался бизнесом, руководил рядом предприятий в Николаеве.

В 2019 году работал в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а на парламентских выборах – в штабе партии "Слуга народа".

С ноября 2020 года Ким занимает должность главы Николаевской ОГА.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Ким стал одним из самых популярных украинских чиновников и политиков, которые комментируют войну. Он практически ежедневно записывает видеоролики о ситуации в регионе, начиная их словами "Доброго вечора, ми з України". На его канал в Telegram подписано более 870 тыс. человек.