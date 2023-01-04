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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Дочь Путина и Зеленский, карта в кабинете Буданова, геи в Кремле, соратники Путина живут на две семьи. Интервью Бацман с Фейгиным. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с российским юристом, блогером Марком Фейгиным.

Во время интервью Фейгин говорил о:

  • ситуации на фронте и о том, почему Запад не дает Украине больше оружия;
  • том, что реально может приблизить конец войны России против Украины; 
  • массовой гибели мобилизованных россиян в Макеевке Донецкой области; 
  • необычной карте в кабинете главы военной разведки Украины Кирилла Буданова;
  • российской армии;
  • президенте России Владимире Путине и о том, может ли он отречься от власти; 
  • высокопоставленных российских чиновниках, которые часто живут на две семьи;
  • дочери Путина Катерине Тихоновой и ее избраннике, артисте балета Игоре Зеленском
  • российских олигархах и влиянии западных санкций на них.

"Запад может включить механизм, который приведет к катастрофе России", – сказал во время интервью Фейгин. 

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 2 млн человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, мобилизация, Марк Фейгин, армия РФ, Алеся Бацман, олигархи, война России против Украины, Катерина Тихонова, Кирилл Буданов
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