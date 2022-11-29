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Фейгин: Москвичи все понимают, но думают: пусть кто-то Путина поменяет, а мы хороводы водить будем и пляски устроим: "Слава богу, вы мудака этого сковырнули"

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Фейгин: Москвичи все понимают, но думают: пусть кто-то Путина поменяет, а мы хороводы водить будем и пляски устроим: "Слава богу, вы мудака этого сковырнули" / ГОРДОН

Фото: ЕРА

Жители Москвы понимают, что на самом деле происходит в войне России против Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин, рассуждая о президенте России Владимире Путине и его возможных преемниках.

"Основная масса, скажем так, столичной публики, безусловно, конечно, [...] все понимает. Они отличаются от провинции, отличаются от далеких регионов России тем, что это люди продвинутые. Они, конечно, сидят в интернете, они смотрят все", – сказал он.

Блогер отметил, что ему многие пишут и некоторые звонят, и "они все понимают".

"Но они тоже в выжидательной позиции: "А вот пусть кто-то поменяет – и мы будем хороводы водить, устроим пляски радостные: "Слава Богу, мудака этого сковырнули". А сами они, в общем, ничего предпринимать не будут. Но понимание там есть абсолютное. Потому что, с одной стороны, они видят, что война, в общем, терпит фиаско, экономика, безусловно, в тартарары летит", – объяснил Фейгин.

По его словам, "эти люди, средний особенно класс, очень зависимы были от сотрудничества с Западом как экономическим субъектом прежде всего".

"Потому что "Бог с ней, с политикой. Прав нет, мы никого не выбираем, но мы как бы существовали технологически, практически, в разных сферах обслуживания именно с западного бизнеса". И в Москве, в столицах он присутствовал очень существенно. Причем гигантски. Сейчас он весь ушел. Просто весь. И поэтому те, кто не уехали, а остаются там, – они как бы в выжидательной позиции, что вот-вот это все лопнет – и "мы заживем как мы жили", – подчеркнул Фейгин.

Он считает, что "проблема этой деактивированной массы в том, что они сами ничего не готовы делать".

"Там страх и какое-то ощущение благополучия, которое может вообще поколебаться от этого. Поэтому "пусть кто-то это сделает, а мы это, конечно, подхватим, мы со своей стороны не пожалеем сил". Приблизительно такие настроения", – сказал Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, санкции, война, экономика, Москва, бизнес, Марк Фейгин, вторжение, технологии, война России против Украины, президент, блогер, преемник
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