Экстрадиция Шария, показания Медведчука, личные данные Соловьева, деньги Кивы, предатели. Интервью Гордона с Антоном Геращенко. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Геращенко говорил о ситуации на фронте, о битве под поселком Белогоровка Луганской области, в ходе которой украинская армия нанесла противнику большой урон, о том, сколько еще продлится война и почему он считает, что Украину де-факто уже приняли в НАТО, о том, как Россия собирает разведывательную информацию в Украине с помощью дронов и безопасно ли возвращаться в Киев, о возможной экстрадиции задержанного в Испании пророссийского блогера из Украины Анатолия Шария, о российских пропаганде и зарплате, которую получают российские пропагандисты, в том числе Владимир Соловьев, а также о показаниях арестованного в Украине народного депутата, кума президента РФ Виктора Медведчука и о том, почему Илья Кива, который ранее работал в Нацполиции Украины, перешел на сторону врага.

"Когда американских гаубиц M777 у нас будут сотни, когда на фронт придут РСЗО HIMARS, русские будут просто бежать с нашей территории", – сказал во время интервью советник главы МВД.

Геращенко родился в 1979 году в Харькове. Окончил Харьковский национальный экономический университет по специальности "экономика предприятия".

Депутат Верховной Рады VIII созыва (2014–2019 годы). В сентябре 2019 года был назначен заместителем главы МВД и занимал эту должность до августа 2021 года.

С августа 2021 года – советник главы МВД Дениса Монастырского.