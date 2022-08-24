Гордон прогулялся по Крещатику и пообщался с киевлянами на фоне разбитой российской военной техники. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время прогулки Гордон осмотрел свезенную на Крещатик технику российских оккупантов, разбитую в боях, и расспросил жителей столицы, что они думают о России и ее президенте Владимире Путине.

"Чтобы он сдох!" – говорили о Путине многие собеседники Гордона.

Киевляне также подчеркивали, что Украина ни на кого не нападала, она защищается, и высказывали уверенность, что стране удастся победить.

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста около 5,5 млн подписчиков.