Хотел ли сломать ногу Зеленскому, бил ли Януковича и развелся ли с женой. Интервью Гордона с Кличко. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью, которое продолжалось более двух часов, Кличко рассказал о своих встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, о том, кто является инициатором обысков в киевских структурах власти, как он будет защищаться, если должности мэра Киева и главы КГГА разделят, почему не баллотировался в президенты в 2014-м и 2019 году и есть ли у него президентские амбиции, о своем конфликте с беглым президентом Виктором Януковичем во время Революции достоинства, а также о том, готов ли он к политическому союзу с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, собирается ли разводиться с супругой, какой "титул" в семье отобрал у него младший сын, о самом ярком детском впечатлении и лучшем боксере мира.

Кличко родился в 1971 году в Кыргызстане в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину.

С детства занимался кикбоксингом, шесть раз становился чемпионом мира в этом виде, затем перешел в бокс.

В 1995-м окончил Переяслав-Хмельницкий педагогический институт, позже – аспирантуру Национального университета физкультуры и спорта Украины и Национальную академию государственного управления при президенте Украины. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Методика определения качеств боксеров в системе многоэтапного спортивного отбора".

Впервые на профессиональном боксерском ринге выступил в 1996-м. Всего Кличко провел 47 боев, в которых одержал 45 побед, 41 из них – нокаутом. Поражений на профессиональном ринге у Кличко было только два: от Криса Берда (2000) и Леннокса Льюиса (2003). За всю профессиональную карьеру украинец ни разу не был ни в нокдауне, ни в нокауте. Кличко был обладателем титула чемпиона мира по версиям WBO, WBC и The Ring. Последний бой на профессиональном ринге провел в сентябре 2012 года. Кличко – первый член Международного зала боксерской славы из Украины.

С 2006 года занимается активной политической деятельностью, возглавляет партию УДАР. В 2006–2012 годах был депутатом Киевсовета, в 2012–2014 годах – народным депутатом Украины. Активно участвовал в протестах в Украине в 2013–2014 годах, был одним из лидеров Евромайдана. В 2014 году был избран мэром Киева, занимает эту должность до сих пор.

Виталий Кличко – старший брат бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

В 2004 году за выдающиеся заслуги перед страной в развитии спорта и исключительные спортивные достижения Кличко получил звание Героя Украины.

Жена Кличко Наталья Кличко живет в Германии. У них трое детей: двое сыновей и дочь.