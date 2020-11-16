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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Единственное, что должен сделать Зеленский, чтобы войти в историю. Интервью Бацман с Сейсембаевым. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с казахстанским бизнесменом, инвестором Маргуланом Сейсембаевым. Программу записали 14 ноября, разговор продолжался более часа. В ходе интервью Сейсембаев рассказал, чем занимается в Офисе простых решений и результатов и почему работает там на волонтерских началах, о первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и знакомстве с экс-президентом Грузии, а сейчас главой Исполнительного комитета реформ Украины Михаилом Саакашвили. Также он говорил об усилении региональных элит и "мэрах-князьках" в Украине, о реформах, инвестициях, о федерализации страны и о том, как улучшить жизнь ее населения.

 
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Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение).

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будет входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он. В интервью Бацман бизнесмен рассказал, что работает в Офисе реформ на волонтерских началах.

Теги: Украина, инвестиции, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Маргулан Сейсембаев
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