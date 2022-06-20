Болезнь Путина, возврат оккупантов под Киев, взятие Харькова, Крымский мост, потери украинской армии. Интервью Гордона с Арестовичем. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Арестович говорил о том, сколько украинской территории оккупировала Россия, о ситуации в Херсонской области и о том, кто виноват, что Херсон "про...бали", о боях в Северодонецке Луганской области, о том, могут ли оккупанты захватить Харьков, Одессу, Николаев и Киев, о стратегии украинских войск, украинских потерях, ударе по Крымскому мосту, а также о болезни президента РФ Владимира Путина, окончании войны и о своей популярности.

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.