Кадыровцы, зверства бурятов, раздача оружия населению. Интервью Гордона с главой патрульной полиции, "киборгом" Маршалом

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жуков говорил о том, как полиция и военные готовились к полномасштабному вторжению России, о планах россиян по смене власти в Украине, как происходили первые столкновения с оккупантами, как чувствовали себя российские десантники в Киеве, насколько профессиональной является армия противника, и о работе пропаганды РФ.

Военный также развенчал мифы о кадыровцах, рассказал о целях "первого террориста мира" президента РФ Владимира Путина и о том, стоит ли вести с ним переговоры. По его мнению, россияне вместе с белорусами снова могут предпринять попытку захватить Киев.

Евгений Жуков родился 15 июля 1986 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Окончил Одесский институт сухопутных войск, факультет аэромобильных войск.

Служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в Николаеве. Был командиром отдельной разведывательной десантной роты, заместителем командира батальона.

С 2014 года участвовал в войне на востоке Украины, защищал донецкий аэропорт. Известен под позывным Маршал.

В сентябре 2015 года Жуков получил назначение на должность заместителя начальника департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины, а с ноября того же года возглавил департамент.