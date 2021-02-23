Лукашенко, муж, угрозы, возвращение в Минск, Путин, Навальный, Крым. Интервью Гордона с Тихановской. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Тихановская родилась в 1982 году в Брестской области Беларуси. Окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета по специальности "иностранные языки", владеет английским и немецким. После окончания университета работала переводчицей в различных организациях, в последнее время жила в Гомеле.

В 2005 году вышла замуж за предпринимателя Сергея Тихановского. Он занимался бизнесом в сфере видеосъемок, вел видеоблог "Страна для жизни" (сейчас у этого YouTube-канала более 300 тыс. подписчиков).

В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его арестовали (он находится под арестом до сих пор, ему вменяют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды). ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. После объявления результатов выборов в Беларуси начались крупнейшие в истории страны протесты, которые продолжаются до сих пор. В ходе протестов, по разным данным, погибло от четырех до восьми человек.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей. Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции. Тихановская призывает Лукашенко покинуть свой пост и согласиться на проведение новых выборов в стране.