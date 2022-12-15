Меркель, кто предаст Путина, Кадыров, Пригожин. Интервью Гордона с Петрулевичем. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Петрулевич говорил о:

ситуации на фронте и массированном ударе иранскими дронами по Киеву на этой неделе;

том, где будет следующее наступление украинской армии;

деоккупации украинской территории и том, как отстроить освобожденные города;

президенте России Владимире Путине и его планах;

окружении Путина и том, представляет ли оно опасность для президента России;

возможных преемниках Путина;

бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель и ее "подыгрывании" Москве;

российском бизнесмене, основателе частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине;

главе Чечни Рамзане Кадырове и том, как его судьба зависит от Путина;

российских бизнесменах и том, как они пытаются сохранить свои активы;

вероятности распада России.

"Путин – серьезный пацан: сказал – сделал. Сказал: "Не будет мобилизации" – и вот она. Сказал, что "присоединил" Херсон – и вот он", – заявил во время интервью Петрулевич.

Петрулевич родился в Донецке. В середине 1980-х работал в КГБ, служил в Чечне. После распада СССР вернулся в Украину. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).

В 2005–2006 годах был начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.