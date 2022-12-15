Меркель, кто предаст Путина, Кадыров, Пригожин. Интервью Гордона с Петрулевичем. Трансляция

Во время интервью Петрулевич говорил о:
"Путин – серьезный пацан: сказал – сделал. Сказал: "Не будет мобилизации" – и вот она. Сказал, что "присоединил" Херсон – и вот он", – заявил во время интервью Петрулевич.
Петрулевич родился в Донецке. В середине 1980-х работал в КГБ, служил в Чечне. После распада СССР вернулся в Украину. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).
В 2005–2006 годах был начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.
С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.