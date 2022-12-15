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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Меркель, кто предаст Путина, Кадыров, Пригожин. Интервью Гордона с Петрулевичем. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона "В гостях у Гордона" транслируется интервью с экс-главой управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майором Александром Петрулевичем.

Во время интервью Петрулевич говорил о:

  • ситуации на фронте и массированном ударе иранскими дронами по Киеву на этой неделе;
  • том, где будет следующее наступление украинской армии; 
  • деоккупации украинской территории и том, как отстроить освобожденные города;
  • президенте России Владимире Путине и его планах; 
  • окружении Путина и том, представляет ли оно опасность для президента России;
  • возможных преемниках Путина; 
  • бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель и ее "подыгрывании" Москве;
  • российском бизнесмене, основателе частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине; 
  • главе Чечни Рамзане Кадырове и том, как его судьба зависит от Путина; 
  • российских бизнесменах и том, как они пытаются сохранить свои активы; 
  • вероятности распада России. 

"Путин – серьезный пацан: сказал – сделал. Сказал: "Не будет мобилизации" – и вот она. Сказал, что "присоединил" Херсон – и вот он", – заявил во время интервью Петрулевич. 

Петрулевич родился в Донецке. В середине 1980-х работал в КГБ, служил в Чечне. После распада СССР вернулся в Украину. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).

В 2005–2006 годах был начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Рамзан Кадыров, Александр Петрулевич, российская агрессия, война России против Украины, Евгений Пригожин, российские оккупанты
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