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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Наступление на Киев, освобождение Крыма, Залужный, Бледная Моль против мировой цивилизации. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с живущим в США бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Швец говорил о:

  • Путине, его стратегии в отношении Украины и том, каким будет его конец;
  • ударах российских оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины и о том, какие они будут иметь последствия; 
  • системах противовоздушной обороны, которые Украина может получить от союзников;
  • резонансном интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, его словах о новом наступлении оккупантов на Киев и поставках современных танков Украине;
  • репарациях, которые Россия будет платить Украине после войны;
  • деоккупации украинской территории и о том, когда Украина может вернуть под свой контроль Крым.

"Бледная Моль не может победить мировую цивилизацию. Последними словами Путина будут: "И ты, Рамзан? И ты, Евгений?" – сказал во время интервью Швец. 

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В. Андропова, где учился вместе с Путиным. 

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, а спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, ПВО, Юрий Швец, война России против Украины, Валерий Залужный, деоккупация
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