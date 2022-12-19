Наступление на Киев, освобождение Крыма, Залужный, Бледная Моль против мировой цивилизации. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Швец говорил о:

Путине, его стратегии в отношении Украины и том, каким будет его конец;

ударах российских оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины и о том, какие они будут иметь последствия;

системах противовоздушной обороны, которые Украина может получить от союзников;

резонансном интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, его словах о новом наступлении оккупантов на Киев и поставках современных танков Украине;

репарациях, которые Россия будет платить Украине после войны;

деоккупации украинской территории и о том, когда Украина может вернуть под свой контроль Крым.

"Бледная Моль не может победить мировую цивилизацию. Последними словами Путина будут: "И ты, Рамзан? И ты, Евгений?" – сказал во время интервью Швец.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В. Андропова, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, а спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.