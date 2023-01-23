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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ночные кошмары Путина, ФСБ против Пригожина, ПВО на крышах в Москве. Интервью Гордона с Касьяновым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским оппозиционным политиком, бывшим председателем правительства Российской Федерации Михаилом Касьяновым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Касьянов говорил о:

  • ситуации на фронте и о том, к чему готовится президент России Владимир Путин;
  • средствах противовоздушной обороны, которые устанавливают на крышах в Москве;
  • экономических возможностях Путина вести войну;
  • том, кто из окружения Путина является его самым близким соратником; 
  • предоставлении Украине западного оружия и контрнаступлении украинской армии; 
  • российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине и о том, насколько сильно его влияние; 
  • том, есть ли в России силы, способные ликвидировать Путина;
  • окончании войны;
  • том, возможно ли построение демократии в России.  

"Как только Украина начнет наступать, Путин начнет слабеть и начнется размыв стройности вертикали российской власти", – спрогнозировал во время интервью Касьянов. 

Касьянов родился в 1957 году в Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (специальность – "инженер-строитель").

В 1980-х работал в аппарате Государственного планового комитета РСФСР, в начале 1990-х – в министерстве экономики и министерстве финансов РФ. В 1995–1999 годах Касьянов был заместителем министра финансов. На этой должности вел переговоры с внешними кредиторами об урегулировании долга бывшего СССР. В 1999–2000 годах занимал должность министра финансов, с 2000-го по 2004-й возглавлял правительство. Как сказано в официальной биографии Касьянова, он запустил ряд структурных реформ в РФ, в том числе налоговую и бюджетную.

В 2008 году планировал баллотироваться в президенты РФ, но в итоге ему отказали в регистрации.

В 2010 году вместе с политиками Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым создал демократическую коалицию, которая позже стала Партией народной свободы (ПАРНАС). С 2015 года возглавляет эту партию.

Сейчас Касьянов живет за границей (он не называет страну, в которой находится).

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Михаил Касьянов, война России против Украины, Евгений Пригожин, российские оккупанты, контрнаступление
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