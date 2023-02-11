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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

О чем договорился Зеленский в Европе, рекордные потери россиян, экономический крах России. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • результатах поездки президента Украины Владимира Зеленского в европейские страны;
  • переговорах о поставках вооружения для ВСУ; 
  • рекордных потерях российской армии в боевых действиях на востоке Украины;
  • работе западных санкций, экономическом крахе российской экономики и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, война, экономика, Владимир Зеленский, трансляция, Европа, война России против Украины, Евросоюз, интервью
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