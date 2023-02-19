Осада Киева, разминирование телами, выезд людей. Интервью Бацман с воюющим под Бахмутом заместителем Кличко генералом Крищенко. Видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Крищенко говорил о том, как встретил 24 февраля 2022 года, что происходило в Киеве в первые часы широкомасштабного вторжения России, почему начали раздавать оружие добровольцам, сколько людей пошло в тероборону, о ситуации под Бахмутом и Угледаром, наступлении россиян и потерях, которые несут войска оккупантов, как воюет ЧВК "Вагнер", как изменилась российская армия за прошедший год войны, о деоккупации украинских территорий, как воспримут возвращение украинской власти жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и многом другом.

Андрей Крищенко родился 5 ноября 1972 года в селе Домановка Николаевской области. Окончил Донецкий институт внутренних дел.

После службы в армии с 1992 года начал работу в милиции в Горловке. Занимался борьбой с организованной преступностью в том числе на руководящих должностях в Кировоградской и Донецкой областях. В 2015–2021 годах был начальником полиции Киева.

В сентябре 2021 года назначен заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.