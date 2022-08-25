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Освобождение Херсона, развал РФ и готовность россиян проиграть битву за Донбасс. Интервью Гордона с Бабченко. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с российским военным журналистом Аркадием Бабченко.

В ходе интервью Бабченко говорил о возможной попытке нового наступления россиян на Киев, предстоящем развале России, мощи американских систем залпового огня HIMARS, победе Украины в первых двух фазах войны и шансах на освобождение Херсона.

Он также высказал мнение, что "Донбасс россияне готовы отдать и проиграть", но "Крым для них сакральный". "За Крым [президент РФ Владимир] Путин может применить ядерное оружие", – считает российский журналист.

Бабченко родился в 1977 году в Москве. Окончил юридический факультет Современной гуманитарной академии.

В 1995 году, во время учебы в вузе, был призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, принимал участие в первой чеченской войне. Уволен в запас в 1997 году. После начала второй чеченской войны заключил контракт с вооруженными силами Российской Федерации, принимал участие в боевых действиях. В 2000 году был уволен в запас в звании гвардии старшины.

В 2000-х пришел в журналистику, работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце", на НТВ, "Первом канале", в "Новой газете". После начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году работал в Украине.

В феврале 2017 года Бабченко уехал из РФ. По его словам, он принял решение покинуть Россию после получения информации, что "товарищи" решают, заводить ли на него уголовное дело и сажать. Журналист некоторое время находился в Чехии, а летом 2017 года с семьей переехал в Украину. Он вел авторскую программу на крымскотатарском телеканале ATR.

29 мая 2018 года появилась информация, что в журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома в Киеве. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – профессиональный киллер. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ. В 2019 году Бабченко уехал из Украины в Израиль.

В России журналист внесен в список террористов и экстремистов.

Теги: Россия, Киев, Крым, Украина, Херсон, ядерное оружие, Аркадий Бабченко, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, вторжение России в Украину
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