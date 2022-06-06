Бабченко: Россияне будут жрать вареную собачатину и убивать друг друга. У них будет корпус стражей православной революции, ров, крокодилы, дуст

Он считает, что страну ждет такая же ситуация, как в Иране с его "полной нищетой" и в Северной Корее, где "людей научили траву вареную есть".

"Вот Россия какое-то время тоже будет существовать в таком режиме и достаточно долгое время, но лично меня это, например, уже устроит, потому что ни Иран, ни Северная Корея за границы свои лезть уже не могут – им просто не хватает сил. Вот они (россияне. – "ГОРДОН") будут жрать вареную собачатину внутри своих границ, убивать друг друга, будет корпус стражей православной революции, ров, крокодилы, дуст", – сказал Бабченко.

Он намекнул также, что Россия может в дальнейшем распасться и шансов на это больше, чем у КНДР или Ирана, потому что они "в какой-то степени моноэтнические государства".

"Россия – это очень полиэтническая империя, и, как пишут в учебниках истории, "нарастание центробежных процессов неизбежно", – объяснил Бабченко.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube