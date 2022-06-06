Бабченко: Россияне будут жрать вареную собачатину и убивать друг друга. У них будет корпус стражей православной революции, ров, крокодилы, дуст

Он считает, что страну ждет такая же ситуация, как в Иране с его "полной нищетой" и в Северной Корее, где "людей научили траву вареную есть".
"Вот Россия какое-то время тоже будет существовать в таком режиме и достаточно долгое время, но лично меня это, например, уже устроит, потому что ни Иран, ни Северная Корея за границы свои лезть уже не могут – им просто не хватает сил. Вот они (россияне. – "ГОРДОН") будут жрать вареную собачатину внутри своих границ, убивать друг друга, будет корпус стражей православной революции, ров, крокодилы, дуст", – сказал Бабченко.
Он намекнул также, что Россия может в дальнейшем распасться и шансов на это больше, чем у КНДР или Ирана, потому что они "в какой-то степени моноэтнические государства".
"Россия – это очень полиэтническая империя, и, как пишут в учебниках истории, "нарастание центробежных процессов неизбежно", – объяснил Бабченко.
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.
Последний, шестой пакет санкций был введен Евросоюзом 3 июня. Среди прочего он предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – более 10,5 тыс.