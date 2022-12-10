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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Побег Путина в Венесуэлу, откровения Зеленского, переворот в Германии, "хорошие русские". Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • заявлении президента Украины Владимира Зеленского,
    попытке государственного переворота в Германии;
  • плане эвакуации президента РФ Владимира Путина в Латинскую Америку;
  • скандале с российским телеканалом "Дождем" и реакции на него российских либералов;
  • санкциях и потолке цен на российскую нефть.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, санкции, война, Венесуэла, нефть, Владимир Зеленский, трансляция, война России против Украины, интервью, русские
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