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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Почему не бомбят Киев, россияне уходят с ЗАЭС, животный страх Скабеевой и Симоньян, Китай. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины 2014–2016 годов, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о том:

  • будет ли очередной ракетный обстрел Украины,
  • уйдут ли российские войска с Запорожской АЭС,
  • что Россия везет из Китая,
  • о прозрении Германии,
  • запрете РПЦ и санкциях против ее лидеров в Украине.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Киев, Германия, Украина, Китай, РПЦ, санкции, война, АЭС, трансляция, российская агрессия, война России против Украины, интервью, россияне, ЗАЭС
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