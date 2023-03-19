Принц Гарри заменит Путина, Путин поехал в Бурятию за бессмертием, криокамера в Кремле. Интервью Бацман с Белковским. Видео

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Во время интервью Белковский говорил о:

выдаче ордера на арест президента РФ Владимир Путина от Международного уголовного суда в Гааге;

визите главы КНР Си Цзиньпина в Москву: " Китай занимается исключительно своими делами";

вербовке принца Гарри и его супруги Меган Маркл российскими спецслужбами;

российскими спецслужбами; формуле бессмертия Путина: "Он много времени проводит в криокамере, он хочет всех пережить";

двух VIP-танках с золотым унитазом для Путина, с местом для охраны и кроватью;

смысле жизни для россиян в условиях полной изоляции;

предстоящих президентских выборах в США;

возвращение украинских территорий и многом другом.

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику президента РФ Путина.

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, покинул Россию.