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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Прощание с Путиным, пойдут ли ВСУ на Москву, решающий апрель, прогнозы Буданова, Залужный. Интервью Бацман с Арестовичем. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Во время интервью Арестович говорил о:

  • ситуации на фронте, в частности, в районе Бахмута и Соледара, и о том, сможет ли Россия их захватить;
  • мобилизации в России и о том, может ли она мобилизовать 2 млн человек;
  • прогнозах руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Украина летом в Крыму будет праздновать победу;
  • дальнейших действиях Вооруженных сил Украины и о том, перейдут ли они границу с Россией; 
  • главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном; 
  • окружении президента России Владимира Путина и отношении российской элиты к войне;
  • том, могут ли Путина застрелить его же соратники;
  • состоянии российского ядерного оружия;
  • возможном распаде России и о том, возможна ли ее демилитаризации и денацификация и как к этому относятся на Западе; 
  • условиях, при которых Украина пойдет на переговоры с Россией;
  • том, как Китай, Индия и Турция "зарабатывают на российской глупости";
  • обстрелах Россией гражданской инфраструктуры Украины и о том, когда может быть новая атака;
  • российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине и о том, как воюют вагнеровцы;
  • работе в Офисе президента Украины и о том, что будет делать после победы. 

"Дальнейший ход войны будет решаться в апреле-мае", – спрогнозировал во время интервью Арестович. 

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте, в частности, он записывает ежедневные эфиры с российским блогером Марком Фейгиным.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, мобилизация, Соледар, Алеся Бацман, Алексей Арестович, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, Валерий Залужный, Кирилл Буданов
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