Прощание с Путиным, пойдут ли ВСУ на Москву, решающий апрель, прогнозы Буданова, Залужный. Интервью Бацман с Арестовичем. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Арестович говорил о:

ситуации на фронте, в частности, в районе Бахмута и Соледара, и о том, сможет ли Россия их захватить;

мобилизации в России и о том, может ли она мобилизовать 2 млн человек;

прогнозах руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Украина летом в Крыму будет праздновать победу;

дальнейших действиях В ооруженных сил Украины и о том, перейдут ли они границу с Россией;

главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном;

окружении президента России Владимира Путина и отношении российской элиты к войне;

том, могут ли Путина застрелить его же соратники;

состоянии российского ядерного оружия;

возможном распаде России и о том, возможна ли ее демилитаризации и денацификация и как к этому относятся на Западе;

условиях, при которых Украина пойдет на переговоры с Россией;

том, как Китай, Индия и Турция "зарабатывают на российской глупости";

обстрелах Россией гражданской инфраструктуры Украины и о том, когда может быть новая атака;

российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине и о том, как воюют вагнеровцы;

работе в Офисе президента Украины и о том, что будет делать после победы.

"Дальнейший ход войны будет решаться в апреле-мае", – спрогнозировал во время интервью Арестович.

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте, в частности, он записывает ежедневные эфиры с российским блогером Марком Фейгиным.