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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин в луже мочи, яйца Зеленского, Россия в огне, Дудь, Соловьев, Тиньков. Интервью Гордона с Чичваркиным. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Чичваркин говорил о том, почему, по его мнению, президент РФ Владимир Путин "зассал", российской армии, которая является "продуктом отрицательной селекции деклассированных элементов", как Украина одержит победу в борьбе с "фашистской машиной", "железных яйцах" президента Украины Владимира Зеленского. 

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть", а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Евгений Чичваркин, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины
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